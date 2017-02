Nardella: "Con tram arriverà anche bike sharing"

"A febbraio 2018, con le due nuove linee della tramvia, arrivera' anche il sistema di bike sharing". Lo annuncia il sindaco di Firenze Dario Nardella a margine del sopralluogo nel cantiere di viale Strozzi. E se dal presidente di Tram Spa, l'Ati concessionaria del sistema tramviario fiorentino, è arrivata la brutta sorpresa- "inaugureremo la linee 2 con due mesi di ritardo", nell'aprile del 2018 e non per San Valentino come concordato- il primo cittadino tira diritto e rilancia: non solo la messa in esercizio delle linee 2 e 3, ma contemporaneamente anche quella dello sharing su due ruote. E qui il sindaco tira in ballo l'ingegnere Vincenzo Tartaglia, il direttore a Palazzo Vecchio dell'ufficio Mobilità e Nuove infrastrutture. "Entro aprile - spiega Tartaglia- dovrebbe arrivare il parere della soprintendenza. A maggio, quindi partirà il bando, che resterà aperto per circa 4 mesi". A settembre l'assegnazione e poco dopo i lavori". (Agenzia Dire)