Traffico, Nardella: "Se serve Ztl di domenica ci sarà" 

Il sindaco: "Qualche giorno per analisi, poi decideremo"

Accendere le telecamere della ztl anche di domenica, così da evitare il groviglio di macchine attorno alla stazione di Santa Maria Novella? Dopo l'assessore alla Mobilità Stefano Giorgetti, la conferma che l'ipotesi sia in campo arriva direttamente dal sindaco di Firenze Dario Nardella. "Stiamo esaminando con grande attenzione i pro e i contro di questo provvedimento", spiega a margine delle celebrazioni per il 25 anni di attività della fondazione Cr Firenze. "E se, attraverso le nostre valutazioni, la Ztl di domenica dovesse concretamente alleggerire l'impatto del traffico in coincidenza dei cantieri della tramvia, potremmo introdurla". La decisione comunque sarà presa in tempi rapidi: "Qualche giorno, non di più, di analisi. Dopodichè prenderemo una decisione definitiva", assicura. (Agenzia Dire)