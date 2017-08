Nardella urla 'Allah Akbar' per scherzo e poi si scusa su Facebook

Il sindaco di Firenze Dario Nardella al meeting di Comunione e Liberazione a Rimini ha salutato il primo cittadino di Venezia con la frase 'Allahu Akbar'. Il video della gaffe è stato diffuso da repubblica.it.

Il sindaco aveva intenzione di fare una battuta al suo omologo veneziano che è conosciuto per essere poco tollerante, ma la battuta non è riuscita.

"Cosa c'è di peggio che andare al meeting di Rimini di Comunione e Liberazione? Scherzare sul terrorismo. Nardella grida come saluto al sindaco razzista e anti-gender di Venezia e accompagna il tutto con parole farneticanti su imam e attentati". E' la denuncia di Tommaso Grassi, esponete di Si e capogruppo di Firenze riparte a sinistra.

Critiche anche da parte di Giorgia Meloni. "A tre giorni dall'ennesima strage di innocenti in Europa, per mano degli integralisti islamici - ha detto la presidente di Fratelli d'Italia - il sindaco di Firenze Dario Nardella non trova meglio da fare che scherzare con un suo collega gridandogli 'Allah Akbar', Allah e' grande, la frase pronunciata di solito dai terroristi prima di uccidere. Poi ride felice. E tu lo guardi e pensi: ma cosa ti ridi, imbecille? Noi hai un minimo di rispetto per le famiglie delle vittime, italiane e non, che stanno ancora piangendo i loro cari?".

Nardella ha pubblicato un post di scuse su Facebook che probabilmente non basterà a raffreddare la polemica innescata dalla gaffe. "Non era mia intenzione offendere alcuna persona - scrive sul suo profilo Facebook - né tanto meno la comunità musulmana né scherzare sulla sua religione, né evocare i tragici fatti di questi giorni. Anzi, durante quel video prendevo le distanze dalle dichiarazione del collega Brugnaro sui musulmani rilasciate durante il suo intervento ad un incontro al Meeting di Rimini. Chi mi conosce e conosce la mia amministrazione sa il modo con cui dialoghiamo con tutte le comunità religiose, inclusa quella musulmana moderata, come testimonia anche il Patto di cittadinanza che per primi abbiamo siglato in Italia".

