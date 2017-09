Nardella a casa Della Valle: "Fiducioso nel rilancio, sì allo stadio"

Ottimismo e voglia di rilanciare. Sono queste le sensazioni che ha avuto il sindaco Dario Nardella in un incontro che si è svolto ieri con i fratelli Della Valle. Una visita "programmata da tempo", come ha ricordato lo stesso sindaco. "Ho trovato sia Diego che Andrea in ottima forma - ha sottolineato Nardella - erano accompagnati dal presidente Mario Cognigni e hanno dimostrato grande attenzione per Firenze e la volontà di proseguire nel progetto Fiorentina e di spingere concretamente sul sogno del nuovo stadio".

Rispetto all'accusa di lontananza da Firenze che gli è stata mossa, il sindaco ha affermato: "Credo che presto rivedremo i Della Valle per consolidare il rapporto di fiducia con la città". "Per quanto riguarda il nuovo stadio - ha aggiunto Nardella - ho detto una cosa molto chiara ai Della Valle: è mia intenzione portare in consiglio comunale entro fine anno l'adozione della variante di Castello, che è l'atto decisivo per dare una svolta al domino nuova Mercafir-nuovo stadio. Se il progetto Della Fiorentina arriverà in tempi adeguati noi possiamo entro il 2019 concludere la gara di project e la firma della convenzione, e tra la fine 2019 e l'inizio del 2020 mettere la prima pietra per il nuovo stadio, che diventerebbe una realtà e non solo un sogno".

Il sindaco ha assicurato di aver trovato "un clima ben diverso da quello che si era determinato a giugno" che "evidentemente, era dettato da quello che era successo nei giorni precedenti" e "mi sono permesso di invitarli a stare vicino non solo alla squadra ma anche alla città: in particolare, da parte di Andrea ho trovato il desiderio di recuperare quel rapporto, sono fiducioso, penso che rivedremo Andrea presto allo stadio, e non escludo neanche Diego". Presente all'incontro anche l'assessore allo sport Andrea Vannucci.