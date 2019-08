'Corto Piaggese': il nuovo grande murale delle Piagge / FOTO

Copre circa 200 metri quadri il nuovo grande murale realizzato sulle pareti della Coop delle Piagge. 'La dura è vita', 'Guardare più in profondità', 'Qui si cresce. Per forza', 'E ora qualcosa di completamente diverso', 'La fine del mondo a colori': sono queste le citazioni che scandiscono quello che in realtà costituisce un lungo 'percorso di immagini', che si apre con un 'cannone stanco e arrugginito' e si chiude con un'esplosione di petali e colori.

“Una sorta di educazione visiva al quartiere delle Piagge che può apparire come una realtà da guardare con diffidenza, finché non si è capaci di cambiare prospettiva. Di evolversi”, spiegano Laura Izzi e Giacomo Torresi, rispettivamente presidente e vice di 'Servizi in Zona', associazione nata con l’obiettivo di facilitare l’incontro sul web tra domanda e offerta di servizi socio-educativi e promotrice dell'iniziativa.

Obiettivo principale del progetto, in collaborazione con il Comune di Firenze, Quartiere 5, Centro Commerciale Coop Le Piagge, CNA e la Scuola Comics di Firenze, è stato quello di “accendere i riflettori sulle associazioni che tanto hanno fatto per il quartiere”.

Tutti i soggetti sono stati disegnati sul muro della Coop che delimita via Lazio e via Marche da Miles Eri, e ognuno è accompagnato da una citazione significativa (vedi sopra) tratta dai racconti dei ragazzi intervistati in workshop svoltisi nelle scorse settimane.

Nel mosaico composto dalle illustrazioni di Miles Eri una casella rimane vuota. “Il tassello mancante non è casuale: invita l’osservatore all’azione, lo guida alla ricerca dell’ultima tessera del puzzle sui muri delle Piagge. Così, per trovare la soluzione e godere a pieno dell’opera, non resta che addentrarsi nelle strade del quartiere, per apprezzarne la pluralità e la complessità”, spiegano Izzi e Torresi.

La scelta del nome del murale, 'Corto Piaggese', rievoca naturalmente il nome del quartiere e non arriva a caso. “Un modo – spiegano ancora i promotori del progetto -, per fare da collegamento tra l’ambientazione fantastica dell’universo marinaresco tratteggiato da Hugo Pratt e il paesaggio reale delle cosiddette 'navi', che scandiscono lo skyline del quartiere”.