Isolotto: imbrattato murale in memoria di Falcone e Borsellino

Imbrattato il murale dedicato ai due magistrati uccisi dalla mafia. E' successo la notte scorsa quando un uomo ha vergato con delle scritte la parete esterna del circolo Baracche Verdi.

“Un gesto che si commenta da solo - ha spiegato l'assessore Vannucci-. Imbrattare l’immagine di Falcone e Borsellino significa imbrattare la memoria di due uomini che hanno pagato con la vita la loro lotta senza quartiere alla mafia e ai mafiosi. Siamo vicini alla comunità dell’Isolotto che ha scelto di dedicare un murale a Falcone e Borsellino esprimendo la volontà di tutto il quartiere e dell’intera città”.





All'assessore e al presidente del Quartiere 4 ha fatto eco Serena Spinelli, capogruppo Articolo Uno Mdp in Consiglio regionale e coordinatrice di Articolo Uno Mdp Toscana. “Il murales di Falcone e Borsellino imbrattato a Firenze nel quartiere dell’Isolotto era stato realizzato l’estate scorsa in occasione della ricorrenza degli attentati di mafia. Questa città ricorda bene la ferocia di quegli anni; anche qui la mafia colpì uccidendo vite innocenti. Firenze non dimenticherà e nemmeno chinerà la testa di fronte a gesti barbari e ignobili come questo; un atto che credo sia segno dei tempi bui che viviamo. Tempi in cui si colpiscono i luoghi della memoria, i simboli di coloro che hanno pagato con la vita la lotta alla criminalità organizzata e di coloro che sono state vittime delle pagine più oscure e vergognose di questo Paese. ‘La mafia è una montagna di merda’. Continuerà ad esserlo”.