Parcheggi, mille multe a veicoli in sosta negli spazi delle colonnine elettriche

Oltre mille sanzioni per divieto di sosta sugli stalli adibiti alla ricarica di veicoli elettrici. Questo il "primato" di Firenze, che per il solo 2016 registra più di mille multe per divieto di sosta a vetture non elettriche parcheggiate sulle colonnine per la ricarica, delle quali oltre il 50% risulta essere avvenuto a seguito di segnalazioni da parte degli utenti che non sono stati in grado di effettuare la ricarica elettrica del proprio veicolo.

Il dato è riportato da una risoluzione, uscita dalla commissione Trasporti della Camera e a firma Alessandro Furnari (misto), Samuele Segoni, Massimo Artini, Marco Baldassarre, Eleonora Bechis, Tancredi Turco Alternativa Libera (tutti di Alternativa libera), che utilizza Firenze per evidenziare un problema nazionale.

Il capoluogo toscano, infatti, con le sue 173 postazioni di ricarica dei veicoli elettrici risulta essere tra i Comuni con la presenza più elevata di colonnine di alimentazione. Tuttavia questo primato si riconduce ad un problema di fondo: "A livello nazionale- si spiega nell'atto- non è stata definita una norma che individui in maniera omogenea e uniforme i criteri caratteristici di segnaletica stradale specifici degli spazi riservati alla ricarica dei veicoli elettrici. Fattore questo che ha contribuito a creare maggiore confusione e disomogeneità nei diversi contesti territoriali".

Visto quindi che sulla segnaletica stradale la competenza è del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la risoluzione "impegna il Governo a valutare l'opportunità di predispone un aggiornamento normativo inerente la segnaletica stradale specifica e caratteristica identificante le postazioni di ricarica dei mezzi elettrici".