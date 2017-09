Uffizi, al direttore maxi multa da 2.300 euro

Maxi multa da 2mila300 euro al direttore degli Uffizi Eike Schmidt. E' stata notificata dagli uffici del Comune ed è arrivata a casa dello sbigottito direttore tedesco questa mattina.

La vicenda risale a un anno e mezzo fa, era la primavera del 2016: Schmidt fu multato dai vigili urbani per effettuazione di 'pubblicità fonica non autorizzata', cioè per aveva utilizzato gli altoparlanti posti nel piazzale senza autorizzazione, per lanciare messaggi 'anti-bagarini'.

Schmidt il giorno dopo si recò a pagare di persona i 295 euro di multa, tra telecamere e flash dei fotografi. Adesso, come un fulmine a ciel sereno, la nuova maxi multa, questa dovuta, sempre in riferimento allo stesso episodio, al “mancato versamento del Cimp”, il Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari.

La sanzione è arrivata dagli uffici di Palazzo Vecchio, ma in realtà ci è rimasto male, a quanto pare, lo stesso sindaco Dario Nardella. “Il sindaco Dario Nardella e il direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt sono in contatto per 'risolvere la questione' e hanno dato mandato agli uffici di lavorare per raggiungere quanto prima questo scopo” si legge nel comunicato che il Comune si è affrettato a diramare.

IN EVIDENZA – Il mandato scade tra 2 anni, ma Schmidt annuncia: “Me ne vado”