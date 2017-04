Accampati lungo il Mugnone: "Pericolo città parallela" | FOTO

Insediamenti abusivi e dormitori a cielo aperto lungo tutto il corso del Mugnone, fra viale Milton e via XX Settembre, alle porte del centro di Firenze. A denunciarli nel corso del sopralluogo effettuato oggi, dopo le segnalazioni arrivate dai cittadini che vivono nella zona, è Giovanni Donzelli: "Sotto il ponte Bailey realizzato in contemporanea con i lavori per la tramvia - ha spiegato il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale - è nato un vero e proprio insediamento abusivo in cui vivono rom accampati con dei materassi, che utilizzano la struttura come tetto delle loro pseudo-abitazioni. Una situazione che si ripete anche sugli altri ponti del Mugnone che vanno fino al Ponte Rosso, sotto il quale dormono ancora oggi numerose persone. E' una situazione indegna sia per chi ci abita ma soprattutto per i residenti di una delle zone più prestigiose della città divenuta una vera e propria toilette a cielo aperto con aumento di furti e in cui regnano insicurezza e paura ad uscire di casa dopo il tramonto, soprattutto per ragazze, anziani e donne con bambini".

"Gli occupanti lasciano questi luoghi la mattina per tornarvi la sera - spiega Donzelli - i cittadini ci raccontano che vengono prelevati con dei mezzi e trasportati altrove. Chiediamo che l'amministrazione comunale faccia tutto ciò che è necessario per verificare le attività di queste persone e sgomberi immediatamente gli insediamenti. Durante le nostre verifiche le persone incontrate ci hanno confermato che nessuno del Comune né dei servizi sociali si è mai presentato, abbiamo trovato anche un ragazzo con un infortunio al braccio ed una fasciatura di fortuna, oltre a ovvie condizioni di pericolosità e pessima igiene. Questo è insieme il fallimento della legalità e della solidarietà, princìpi a cui questa amministrazione tiene soltanto a parole. Il Comune intervenga subito per sanare questa grave situazione di degrado alle porte del centro storico e garantisca ai cittadini della zona la sicurezza e la vivibilità a cui hanno diritto".