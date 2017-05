Mugnone, blitz del Comune: sgomberati gli abusivi | FOTO

Blitz del Comune sotto il Mugnone, dove da molto tempo si erano accampate persone (per lo più senzatetto e stranieri). Con l'intervento della Polizia Municipale, con la collaborazione di Alia che si è occupata della rimozione e dello smaltimento delle masserizie e dei rifiuti, sono stati rimossi oltre 40 metri cubi di materiali ingombranti.

Materassi, reti, ma anche mobilio e coperte, cartoni e teli di nylon che erano stati incastrati sotto il ponte provvisorio (realizzato in concomitanza dei lavori della tramvia), all’altezza di via Leone X. Inoltre tra qualche giorno inizieranno gli interventi già programmati di manutenzione ordinaria e straordinaria del Consorzio di Bonifica del Medio Valdarno sull’alveo del torrente.



“Questa situazione era stata segnalata dai cittadini ed era costantemente monitorata – commenta l’assessore alla sicurezza urbana e Polizia Municipale Federico Gianassi –. L’intervento di stamani arriva dopo ripetuti blitz negli ultimi mesi". Per il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale Giovanni Donzelli, "finalmente dopo i nostri sopralluoghi e le ripetute denunce, il Comune ha deciso di intervenire. Ci auguriamo che l''amministrazione stia facendo sul serio: andrò a verificare di persona, parlerò con i cittadini per capire se qualcosa è davvero cambiato, altrimenti ci mobiliteremo al loro fianco contro il degrado e le condizioni di insicurezza che imperversano".

