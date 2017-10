Mugello: i treni speciali per la festa dei marroni non bastano, tutti in piedi / FOTO

Complice il bel tempo in tantissimi sono andati ieri a Marradi, a confine tra Toscana ed Emilia Romagna, per la festa dei marroni. Si tratta del tradizionale appuntamento autunnale dedicato al frutto simbolo della stagione che ogni anno richiama centinaia di persone. Trenitalia organizza treni straordinari che collegano Firenze e Faenza al Comune dell'Alto Mugello. Per arrivare a Marradi da Firenze si deve passare dal passo della Colla: mezz'ora di curve separano Borgo San Lorenzo dal paese dei marroni. Il treno viene scelto da molti.

Trenitalia però ha fatto male i conti: i treni non sono bastati. In centinaia hanno atteso il regionale 21480 delle 16 e 57 alla stazione di Marradi per andare verso Firenze. Le carrozze però erano poche: tutti sono rimasti in piedi all'interno del treno ed alcune famiglie con passeggini hanno deciso di aspettare la corsa successiva.