Mugello: la gentilezza di Keanu Reeves affascina tutti / FOTO

Keanue Reeves, attore canadese appassionatissimo delle 2 ruote, era già venuto all'Autodromo internazionale del Mugello in occasione del Gran Premio d'Italia 2015. Con grande sorpresa degli abitanti del Mugello l'attore si presentò alla festa che ogni anno viene organizzata a Scarperia durante il Motomondiale, nonostante la sua fama internazionale Reeves garbatamente accettò di farsi le foto e firmare autografi a tutti coloro che glielo chiedessero.

L'attore, protagonista quest'anno del secondo capitolo del film "Jhon Wick", ha trascorso questo fine settimana (da venerdì 15 settembre a domenica 17 settembre) all'Autodromo internazionale del Mugello. E' tornato sulle colline fiorentine in occasione di un raduno internazionale di moto al quale hanno partecipato centinaia di appassionati. Reeves conosciuto per la sua incredibile gentilezza, qualche anno fa diventò virale il video girato nella carrozza di una metropolitana in cui si vedeva cedere il posto a sedere ad una donna, si è prestato volentieri a essere immortalato con i fans. Moltissime le foto con l'attore condivise sui social network.

Reeves ha corso con la moto sulla pista e ha poi visitato il "Race Control", l'occhio vigile che garantisce la sicurezza in tutto il circuito.

L'attore, oggi 53enne, è diventato un sex symbol internazionale nel 1995 per la sua interpretazione in Il profumo del mosto selvatico. Per molti però rimarrà per sempre Neo della trilogia di fantascienza Matrix.