Movida: controlli in Mugello fuori da feste e sagre

Con l'arrivo dell'estate s'intensificano i controlli notturni in Mugello. Nello scorso weekend sono stati controllati 135 veicoli nei 5 servizi effettuati da polizia municipale e carabinieri, in particolare in occasione di 'Etnica' a Vicchio, 'Flood' a Bilancino e i festeggiamenti del santo patrono di Scarperia e San Piero.

Impegnate undici pattuglie della polizia municipale e altrettante dell'Arma, sia per garantire la sicurezza ed il regolare svolgimento di queste manifestazioni di grande richiamo, sia per controlli di contrasto alla guida in stato d'ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Sono state elevate 15 sanzioni fra soste selvagge, mancato uso dei sistema di ritenuta, mancanza di documenti e guida sotto l'influenza dell'alcol.

NUOVI CONTROLLI

I controlli continueranno e questo fine settimana in occasione dell'evento musicale 'Ingorgo sonoro' la polizia municipale sarà mobilitata per svolgere servizi di sicurezza stradale ma anche attività di informazione e prevenzione. Previsti anche controlli sulle strade con pattuglia in moto della polizia municipale contro la distrazione al volante e in particolare l’uso del cellulare alla guida.