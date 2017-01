Mugello, camionisti bloccati dalla neve dormono nei tir

Il maltempo ha causato problemi e difficoltà sul territorio mugellano e in particolare sull'Alto Mugello. Tra le criticità, nella tarda serata di ieri nei pressi della località Panna, tra i comuni di Scarperia e San Piero e Barberino di Mugello, sono rimasti bloccati sulla carreggiata sei autoarticolati, con 4 camionisti a bordo del proprio mezzo pesante.

A prestare soccorso sono intervenuti la polizia municipale e la protezione civile che, vista l'assoluta condizione di impercorribilità della viabilità e il perdurare del maltempo, hanno proposto loro una sistemazione temporanea per trascorrere la notte. I quattro autotrasportatori tuttavia hanno rifiutato, manifestando la volontà di non abbandonare il proprio mezzo. Al reiterato rifiuto, la Protezione civile ha allora provveduto a ristorarli fornendo un pasto tramite i volontari della Vab. Stamani è stata ripristinata la percorribilità della strada di Panna. In mattinata una pattuglia della Polizia municipale si è recata nuovamente sul posto per verificare la situazione rilevando che i quattro camionisti nel frattempo erano già ripartiti.