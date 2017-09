Mugello, 84enne trovata in fin di vita in garage

E' stata ritrovata in fin di vita nel garage di casa sua in via Brocchi a Borgo San Lorenzo. Si tratta di una ex insegnate di 84 anni. Il fatto è accaduto ieri sera. La donna è stata portata all'Ospedale di Borgo San Lorenzo dove si trova in terapia intensiva.

Questa mattina la presenza delle pattuglie dei carabinieri e del Nucleo Investigazioni Scientifiche in via Brocchi ha suscitato molto clamore nel comune mugellano. I militari stanno effettuando gli accertamenti del caso. La signora da tempo era instabile e minacciava il suicidio. Viveva insieme alla badante che è stata sentita dai carabinieri.