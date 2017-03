Movida: notte folle in centro, fumogeni e cori da stadio / FOTO - VIDEO

Urla, schiamazzi, cori da stadio, con tanto di fumogeni. E' successo questa notte nel pieno centro di Firenze.

Le immagini che vedete si riferiscono a via delle Terme, tra piazza della Repubblica e i lungarni, e sono state scattate intorno alla mezzanotte di questa notte: l'episodio è stato segnalato da alcuni residenti della zona, esasperati per l'accaduto.

Circa una decina di giovani hanno acceso alcuni fumogeni da stadio, urlando e intonanto cori del tipo 'E' bello rivederti la domenica' e 'Devi morire', riferito non si sa bene a chi.

Il gruppo è rimasto in via delle Terme per circa una decina di minuti, poi ha proseguito nelle vie limitrofe, continuando ad intonare cori e con i fumogeni accesi.

VIDEO - Notte folle in centro, fumogeni e cori da stadio

VIDEO 2 - Follia in centro, cori e fumogeni in piena notte