Oltrarno, troppo rumore: chiuso il locale 'L'angolino'

Troppo rumore nel locale e schiamazzi al suo esterno. Dopo i reclami dei cittadini e i controlli della polizia municipale sono scattati i sigilli per il locale 'L'angolino' di via delle Caldaie, a due passi da piazza Santo Spirito.

Su ordine del tribunale i vigili urbani ieri, giovedì 14 settembre, hanno effettuato il sequestro preventivo del locale, per disturbo della quiete pubblica. Il locale era già stato in passato destinatario di un provvedimento della magistratura per lo stesso reato (foto tratta dal profilo Facebook del locale).