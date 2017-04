Movida in centro: liti in strada per troppo alcol 

Ieri serie di liti durante le ore della movida. Intorno alle 4:30 un cittadino russo, ubriaco, è stato denunciato dopo aver aggredito i passanti in Piazza Salvemini. Qualche ora prima l'intervento della polizia era invece stato richiesto in Via Villani per un ubriaco che molestava i clienti del Tasso Hostel. L'ultimo episodio si è verificato all'esterno di un locale notturno di Via dei Servi. Qui un 25enne marocchino sarebbe venuto alle mani con la vigilanza del locale perchè voleva accedere alla struttura sebbene il locale fosse già chiuso.