Movida, banda deruba i turisti in Santa Croce

Accerchiano i turisti per derubarli di smartphone e carte di credito. Sono stati descritti come giovani nordafricani di età compresa tra i 20 e 25 anni. Orbitano nelle notti fiorentine nel cuore di Santa Croce, tra Via de' Benci e Via Ghibellina. Spesso gli stranieri vengono avvicinati con una scusa. A volte alcuni di loro si fingono dei pusher. Una volta avvicinata la vittima, la circondano. Poi con strattoni e manovre riescono a sfilargli di tasca gli smartphone e i portafogli.



Da tempo si verificano furti ai turisti in questo angolo di città. Solo nella serata di ieri sono state tre le persone derubate. Il primo in Via Ghibellina dove una 22enne americana è stata accerchiata da un quartetto. Uno di loro le ha portato via lo smartphone dalla tracolla. La ragazza si è accorta del furto e ha chiesto aiuto a degli amici che erano con lei. Il dispositivo le è stato riconsegnato. Solo dopo però si è resa conto che le era sparita anche la carta di credito.

Il secondo, intorno alle 2:30, ha visto protagonista un turista irlandese di 28 anni. Questo è stato colpito con un pugno da un nordafricano che, dopo aver finto di volergli vendere dell'hashish, l'ha derubato dello smartphone insieme a tre connazionali lungo via de' Benci.



Poco dopo un cittadino marocchino è stato accoltellato ad una mano da un connazionale che gli ha rubato il cellulare. Sul posto il 118 e la polizia. Gli agenti stanno visionando i filmati delle telecamere di zona per risalire all'identità dei giovani.