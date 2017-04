Toscana-Tunisia: al museo del Bardo una mostra con i capolavori degli Uffizi

Il museo del Bardo di Tunisi ospiterà una mostra sulle antichità pre-romane presenti nelle collezioni degli Uffizi: un modo per rafforzare i legami culturali fra Toscana e Tunisia e rilanciare il museo dopo l'attentato terroristico del 18 marzo 2015.

L'idea non è nuova, ma la possibilità è stata rilanciata nei giorni scorsi, in accordo anche con l'istituto di cultura italiano a Tunisi. La data non è ancora stata stabilita, ma la mostra sarà comunque allestita entro la fine del 2017.

A dare la notizia, a margine dei lavori del seminario di Firenze dedicato ieri, 6 aprile, alla cooperazione e agli obiettivi dell'agenda 2030 dell'Onu, è la vice presidente della Toscana Monica Barni, che all'inizio di aprile è stata in missione in Tunisia.

“I rapporti tra le due realtà sono forti e radicati. La Toscana è tra le pochissime regioni italiane ed europee attive nelle regioni più sfavorite della Tunisia come Kasserine, Jendouba e Tatauine”, sottolinea Barni.

“Si tratta di quattro regioni caratterizzate da indici di sviluppo economico più bassi e da tassi di disoccupazione giovanili e femminili tra i più altri del Paese. Sono le zone dove le aspettative di democratizzazione e di parità di accesso ad opportunità socio-economiche sono più alte e radicate: quattro territori in cui la cooperazione internazionale europea sta costruendo un percorso che punta ad aprire il dialogo e lo scambio verso processi di governo locali aperti e partecipati dalla società civile”.

Il prossimo 17 dicembre, anniversario della ‘rivoluzione dei gelsomini', si terranno in Tunisia le prime elezioni municipali e l'impegno della Toscana ha riguardato anche la costruzione di un sistema di decentramento e poteri locali adatto al contesto del paese africano.

"Anche per questo l'ambasciatore Ue – spiega Barni –, ha invitato la Regione a partecipare alla celebrazione della giornata dell'Unione europea che si terrà in Tunisia a Sbeitla, nella regione di Kasserine, il 9 maggio 2018".