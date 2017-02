Moschea, prende corpo l'ipotesi villa Basilewsky

La comunità islamica sarebbe pronta ad acquistare villa Basilewsky, il complesso ottocentesco di fronte alla Fortezza da Basso, per costruirci la nuova moschea. I tecnici della comunità hanno già chiesto di poter effettuare un sopralluogo, per stabilire l'idoneità del luogo.

Villa Basilewsky è inutilizzata da una decina d'anni e versa adesso in condizioni di abbandono, dopo essere stata dismessa dalla Asl nel 2006 e acquistata dalla Regione nel 2010 alla consistente cifra di 20 milioni di euro.

Adesso nel complesso della villa, costituita da due villini ottocenteschi e un fabbricato degli anni '60 (sarebbe quest'ultimo, nel caso, ad essere demolito e trasformato in moschea), sono ospitati un Sert, un centro contro l'alcolismo e un centinaio di richiedenti asilo.

La Regione ha messo in vendita l'immobile, assieme ad altri, alcuni mesi fa. Ne potrebbe ricavare un cifra tra gli 8 e i 10 milioni di euro. Ma non sono arrivate manifestazioni di interesse. Ora potrebbe arrivare ufficialmente quella della comunità islamica, attraverso il presidente dell'Ucoii e imam di Firenze Izzedin Elzir. Un'altra ipotesi per la moschea è villa Fabbricotti, anch'essa messa in vendita dalla Regione.

Ieri la Commissione controllo della Regione ha visitato entrambe le strutture. “Nessuna delle due è adatta ad ospitare la moschea”, protesta Jacopo Alberti, consigliere della Lega e presidente della commissione. No anche Forza Italia: “Siamo contrari - dice Marco Stella -, ad una grande moschea a Firenze”.

Secondo Palazzo Vecchio per la costruzione del luogo di culto dovrebbe essere cambiata la destinazione d'uso. Un'altra possibilità potrebbe essere il trasferimento a Basilewsky dell'assessorato regionale alla sanità, ora in affitto a 800mila euro l'anno in un immobile di via Alderotti. Una cosa è certa: dopo anni di tira e molla, la comunità islamica vuole una moschea dove pregare.