Moschea, lo spettro dei 'vincoli tecnici': a rischio il Ramadan alla ex Gonzaga

Il Ramadan si avvicina, con il primo giorno di preghiere previsto per il 27 maggio, ma ancora la comunità musulmana fiorentina non sa dove potrà pregare.

Il sindaco Dario Nardella insiste proponendo la ex caserma Gonzaga, ma a quanto pare quei 'vincoli tecnici' di cui ha parlato Matteo Renzi per fermare l'ipotesi che nell'ex caserma si costruisca la moschea, oltre ad esistere davvero, potrebbero impedire anche lo svolgimento del Ramadan.

“Bisogna chiarire se questi vincoli permettono comunque lo svolgimento delle preghiere e in quali parti della ex caserma”, spiegano infatti fonti di Palazzo Vecchio all'agenzia Aska. Approfondimenti sono tuttora in corso, e il sindaco Nardella conta di presentare al più presto una soluzione definitiva.

L'imam Izzedin Elzir questa mattina ha incontrato l'assessore all'urbanistica Giovanni Bettarini. Per il Ramadan “la soluzione per noi resta questa (la ex Gonzaga, ndr) e dal Comune non è mai arrivata una comunicazione in senso contrario”, dice però l’imam, aggiungendo: “Al massimo, nel venerdì di preghiera, ci saranno 1000 fedeli, e il progetto è di farli arrivare da viale Nenni, non cioè dal lato dell’ospedale di Torregalli”.

Durante l'incontro Bettarini ha spiegato che i costi per il mese di preghiere nella ex caserma al confine tra Firenze e Scandicci, in caso la cosa possa andare in porto - si parla di circa 30mila euro previsti tra pulitura di quella che era la mensa militare, luce e acqua -, se li accollerà per intero la comunità islamica, che avrebbe chiesto di poter disporre dello spazio, proprio per i costi sostenuti, un mese oltre la fine del Ramadan.

La soluzione della ex Gonzaga per il Ramadan potrebbe non dispiacere al centrodestra. “La cosa peggiore, per noi, resta un assembramento nel centro storico”, chiosano il consigliere comunale Jacopo Cellai e il consigliere regionale Marco Stella. Contraria al Ramadan alla ex Gonzaga resta invece la Lega Nord.