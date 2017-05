Moschea, tutto da rifare: Ramadan in Borgo Allegri

Dopo tanto parlare, si torna al punto di partenza: le preghiere del Ramadan si svolgeranno alla 'moschea' (in realtà un ex fondo trasformato in luogo di culto) di Borgo Allegri, nonostante l'evidente inadeguatezza del luogo.

E' infatti definitivamente naufragata, secondo quanto riporta l'edizione odierna de La Nazione, l'ipotesi della ex caserma Gonzaga, per la quale si era speso a lungo il sindaco Dario Nardella fino allo stop 'imposto' da Matteo Renzi: “Lì no, ci sono problemi tecnici”, ha detto alcune settimane fa l'ex premier, intervenendo a gamba tesa nel dibattito.

Il fallimento dell'ipotesi Gonzaga (contro la quale si era espresso il sindaco di Scandicci Sandro Fallani e buona parte del Pd metropolitano) arriva dopo il sopralluogo dei tecnici di Comune e comunità islamica nella ex caserma: per la messa a norma, a spese della comunità islamica, sarebbero serviti circa 70mila euro. Troppi, per avere quello spazio a disposizione per solo un mese.

Il tempo stringe, il Ramadan inizia il 27 maggio: non resta che far pregare la comunità islamica in Borgo Allegri. I disagi saranno evidenti per tutti, residenti e fedeli. Lo spazio è del tutto insufficiente e la comunità islamica ha già chiesto di poter adibire a spazio di preghiere anche un'area esterna alla 'moschea', in Borgo Allegri o in piazza dei Ciompi.