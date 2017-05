Moschea: vertice tra i sindaci Pd, ancora incerto il luogo per il Ramadan

"E' andato molto bene”, dice il sindaco di Firenze Dario Nardella. "Sì, confermo”, gli fa eco il primo cittadino di Scandicci Sandro Fallani. I due, entrambi Pd, si sono incontrati questa mattina, assieme ai sindaci della cintura metropolitana fiorentina (Bagno a Ripoli, Lastra a Signa, Signa, Impruneta), per parlare di moschea, dopo lo scontro delle ultime settimane a proposito della ex caserma Gonzaga-Lupi di Toscana.

L'ex caserma, al confine tra Firenze e Scandicci, era stata proposta come luogo dove costruire la moschea da Nardella, riscuotendo l'opposizione netta del 'collega' Fallani. Alla fine l'impasse l'ha risolta l'ex sindaco Matteo Renzi dicendo: “Lì non si può fare”. E capitolo chiuso.

Nell'incontro di questa mattina, a cui era presente anche il segretario metropolitano del Pd Fabio Incatasciato, sono stati fissati 4 punti: “la moschea non come problema, ma tema qualificante per la classe dirigente Pd, il vertice trasformato in un tavolo di lavoro aperto e continuo, la ricognizione sul territorio a fianco della comunità islamica per trovare soluzioni, la ricerca di una soluzione per il mese di Ramadan”, spiega Incatasciato.

Già, perché il Ramadan, il mese del digiuno diurno islamico e delle preghiere collettive, si avvicina: inizierà il 27 maggio ma ancora gli oltre 30mila fedeli musulmani della provincia fiorentina non sanno dove potranno pregare. L'ultima ipotesi infatti, l'ex Caserma Gonzaga, sembra saltata anche come luogo per accogliere il mese di preghiere.

"Dalla fine del Ramadan incontreremo tutti i soggetti della comunità islamica per trovare una soluzione, dando vita ad un monitoraggio territoriale, per scartare ed escludere le zone più complicate, ma anche per approfondire le potenzialità e le possibilità che offre l'area metropolitana". Se ne riparla, dunque, da fine giugno-inizio luglio. L'urgenza, ora, è trovare una sistemazione per il Ramadan.