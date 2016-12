Moschea: si allontana l'ipotesi viale Europa

Sembra allontanarsi, almeno per adesso, l'ipotesi che in viale Europa sorga la nuova moschea di Firenze. Ad aggiudicarsi l'area finita nel mirino della comunità islamica e dove da settimane si ipotizzava la realizzazione del luogo di culto per musulmani, è stata infatti un'azienda agricola. A darne notizia è la cronaca locale de La Nazione.

La comunià islamica non è riuscita a rispondere ai continui rilanci: la base d'asta era di 400mila euro e dopo vari rialzi il terreno che fu un vivaio è stato aggiudicato per ben 800mila euro all’azienda agricola. Sempre secondo quanto riporta La Nazione la comunità, arrivata seconda, avrà tempo 30 giorni per fare un’offerta più vantaggiosa.

L'ipotesi appare però molto difficile a quelle cifre, visto che sarà la stessa comunità islamica a doversi accollare le spese per la realizzazione del luogo di culto. E allora riparte la caccia al sito alternativo che potrebbe ospitare i fedeli musulmani.