Moschea alla ex Gonzaga: Renzi dice "no"

Colpo di scena nella furente polemica sull'ipotesi di costruire una moschea all'interno dell'area dell'ex caserma Gonzaga: l'ex sindaco Matteo Renzi sconfessa la posizione di Nardella. In un'intervista rilasciata al quotidiano la Nazione l'ex premier, ora in corsa nelle primarie del partito democratico, chiarisce: "Per motivi storici e giuridici il posto migliore non credo sia quello individuato". E ancora: "Il Governo ha consegnato la caserma dei Lupi di Toscana a Firenze ma non per farci la moschea".



Una posizione netta che sconfessa il suo stesso fedelissimo su quanto è accaduto nelle ultime settimane in città. Infatti il sindaco aveva indicato l'area al confine tra Firenze e Scandicci per trovare una soluzione definitiva dove creare un luogo di culto islamico adatto ai credenti. Al contrario di Piazza dei Ciompi dove la situazione è piuttosto al limite. Una scelta che però non sarebbe stata condivisa con il collega Fallani, che ha raccontato di aver appreso tutto dai giornali, e di non gradire imposizioni; forte del fatto che il percorso partecipativo per il recupero dell'area abbandonata era stato pagato da entrambi i comuni.



Inoltre si rafforzano le posizioni contrarie. Domani Lega Nord in piazza per dire "no" alla moschea alla ex Gonzaga.