Moschea all'ex Caserma, Lega in piazza: “Non la vogliamo”

Una manifestazione per dire 'no' alla moschea nella ex caserma Gonzaga-Lupi di Toscana, la grande area abbandonata da anni in viale Nenni, tra Firenze e Scandicci. L'ha annunciata la Lega Nord di Scandicci per il prossimo 26 aprile, con ritrovo alle 21 di fronte all'ex caserma.

L'ipotesi della moschea all'ex caserma, lanciata dal sindaco di Firenze Dario Nardella, ha spaccato lo stesso Pd, con il sindaco dem di Scandicci Alessandro Fallani che ha rispedito al mittente la proposta: “Non era prevista dal percorso partecipativo”.

Nelle divisioni del Pd si inserisce la Lega, che chiede a Fallani di scendere in piazza assieme al Carroccio la sera del 26. Contro la moschea anche Forza Italia, FdI e M5S. Perplessità sul 'metodo' pure a sinistra: “Sì alla moschea, ma non escludendo i cittadini dalla scelta”, dice la consigliera comunale Donella Verdi (Firenze Riparte a Sinistra).

Il sindaco di Firenze questa mattina dai microfoni di ControRadio ha provato a ricucire con Fallani: “Sapeva della proposta, ne avevamo parlato. Quello che ora gli dico è: incontriamoci e discutiamone”. La ex Lupi di Toscana era stata proposta inizialmente come soluzione temporanea per le preghiere del Ramadan, che inizia il 27 maggio, prima di essere lanciata come luogo per ospitare la futura moschea.

Favorevole ad una moschea a Firenze il presidente della Regione Enrico Rossi: “E' incivile far pregare nelle cantine. La libertà di culto è un diritto costituzionale”, ha detto il governatore questa mattina, invocando l'introduzione di una sorta di 8 per mille per i musulmani, affinché “siano gli stessi musulmani a devolvere una parte delle tasse, così come avviene per i cattolici, per la costruzione dei loro luoghi di culto, evitando i finanziamenti poco limpidi”.