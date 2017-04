Moschea: verso il 'sì' alla ex caserma Lupi di Toscana

Diventa sempre più concreta la possibilità di vedere la nuova moschea di Firenze alla ex caserma Gonzaga-Lupi di Toscana, sulla grande area (oltre 70mila metri quadri tra fabbricati e terreni), al confine tra Firenze e Sesto.

Come sottolinea l'edizione di ieri de La Nazione, quella che sembrava essere un'ipotesi non troppo fattibile, lanciata dal sindaco un mese fa dal fondo di Borgo Allegri, utilizzato come luogo di culto dai fedeli musulmani, sta diventando una possibilità sempre più concreta.

Il Ramadan quest'anno inizia il 27 maggio, per concludersi il 24 giugno. La comunità islamica è alla ricerca di un luogo provvisorio dove pregare: la scelta potrebbe cadere sulla ex Lupi di Toscana. Le preghiere del Ramadan potrebbero quindi diventare una prova generale in vista della costruzione della futura moschea proprio nella ex caserma.

La comunità islamica preferirebbe un luogo più centrale, ma dopo anni di discussioni potrebbe essere spinta ad accettare quest'ultima proposta. Al momento è in svolgimento un concorso sul futuro sviluppo dell'ex caserma, sono arrivati 60 progetti: quando sarà scelto il progetto vincitore si potrà concretamente stabilire se può rientrarci anche la nuova moschea. A giorni dovrebbe esserci un nuovo incontro tra Nardella e Elzir.