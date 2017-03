Moschea, Nardella lancia l'ex caserma Lupi di Toscana: “Si può fare lì” / FOTO

Sono mesi, anni, che si parla della costruzione di una moschea a Firenze che consenta alla comunità islamica qui radicata (oltre 35mila persone nell'area fiorentina) di pregare dignitosamente. L'ultima ipotesi, come riporta oggi il Corriere Fiorentino, è l'ex Caserma Gonzaga-Lupi di Toscana, a cavallo tra Firenze e Scandicci, ora in abbandono e del cui recupero si parla da tempo.

“Non è in centro ma è ben servita dai mezzi pubblici”, ha sottolineato ieri il sindaco Dario Nardella nell'incontro con la comunità islamica nella 'moschea' di Borgo Allegri, un ex fondo trasformato in luogo di culto. Uno spazio però “non dignitoso per professare la propria religione”, ha sottolineato ieri anche l'arcivescovo di Firenze cardinale Giuseppe Betori. Come soluzioni provvisorie per la preghiera del venerdì, in attesa della nuova moschea, si parla invece della Fortezza da Basso o della Mercafir.

Nell'incontro a Borgo Allegri il sindaco ha parlato dei valori della Costituzione italiana, che all'articolo 19 dice: “Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto”.

L'incontro, a cui era presente anche l'imam di Firenze e presidente dell'Ucoii Izzeddin Elzir, arriva ad un anno dalla firma del ‘Patto di cittadinanza’ tra Comune di Firenze e Comunità islamica fiorentina e a poche settimane dalla firma del Patto nazionale per un Islam italiano.

“Una firma storica perché segna un primo importante passo verso il riconoscimento reciproco tra Stato italiano e tutte le comunità islamiche”, ha detto Nardella, che, rigorosamente senza scarpe (le assessore al sociale Sara Funaro e allo sviluppo Cecilia del Re erano presenti con il velo), è stato il primo sindaco fiorentino a visitare un centro di preghiera islamico.

“Il diritto di pregare in luoghi consoni è fondamentale, ovviamente tutti devono rispettare le regole di civile convivenza - ha aggiunto il sindaco -. Nei valori della Costituzione ci riconosciamo tutti, la costruzione di una cittadinanza condivisa sia elemento fondante per abbattere i muri della diffidenza, della paura e dello scontro”. A breve potrebbe esserci un nuovo incontro incentrato sul ruolo della donna nell'islam.