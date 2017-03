Moschea, l'arcivescovo Betori: “Quella in piazza dei Ciompi non rispetta la dignità”

Il fondo di Borgo Allegri, accanto a piazza dei Ciompi, utilizzato come moschea dalla comunità musulmana fiorentina “non rispetta la dignità di una religione, mentre tutti abbiamo diritto ad un luogo degno per l'esercizio del proprio culto”. A dirlo, questa mattina in Palazzo Vecchio, l'arcivescovo di Firenze, cardinale Giuseppe Betori, in occasione della consegna al sindaco Dario Nardella del messaggio scritto da papa Francesco in occasione della 'Giornata della pace'.

"C'è bisogno di spazi adeguati, secondo quello che la comunità ritiene opportuno, compatibilmente con la realtà di questa città, la sua storia e la sua natura", ha proseguito Betori, insistendo sulla necessità del “dialogo tra le religioni e le istituzioni civili. La città dalla presenza di religioni diverse deve saper trarre capacità di dialogo e non divisioni".

Nel pomeriggio di oggi, alle 18, proprio alla moschea di Borgo Allegri si terrà un confronto sui 'Valori e principi nella Costituzione italiana', dove interverranno il sindaco Dario Nardella e l'imam di Firenze Izzeddin Elzir. Al centro dell'incontro anche il Patto di cittadinanza di Firenze tra Comune e comunità islamica e il Patto nazionale per l''Islam italiano.