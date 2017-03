Moschea, l'imam apre sull'ex caserma Lupi di Toscana: “Sia collegata e accogliente”

Sull'ipotesi di costruire la nuova moschea nell'immensa area dell'ex caserma Gonzaga-Lupi di Toscana, rilanciata dal sindaco Dario Nardella nei giorni scorsi, l'imam di Firenze e presidente dell'Ucoii Izzedin Elzir, pur non sbilanciandosi, questa volta apre. In passato la proposta invece non era mai sembrata troppo allettante alla comunità islamica.

“Non abbiamo dei pregiudizi sul luogo, dobbiamo studiare bene la proposta”, dichiara infatti Elzir, chiedendo che il luogo scelto sia ad ogni modo “facilmente raggiungibile e accogliente, perché vogliamo risolvere i problemi e non crearne altri”.

L'imam auspica di poterne parlare presto con Nardella, appena il sindaco rientrerà in città (in questi giorni è in missione istituzionale a Nizza e Tirana). Anche l'assessore comunale all'urbanistica Giovanni Bettarini si mostra ottimista: “E' un'ipotesi da costruire ma è urbanisticamente possibile”.

L'ex caserma, al confine tra Firenze e Scandicci (ma sul territorio fiorentino e di proprietà di Palazzo Vecchio, dopo la cessione da parte del Demanio) è un'immensa area dismessa di oltre 30mila metri quadri. Il Comune di Firenze ha lanciato nell'ottobre scorso un bando internazionale per la riqualificazione dell'area, e sono arrivati oltre 60 progetti. Tra i quali si devono ora scegliere gli 8 finalisti.

Nel bando si precisa che l'area dovrà accogliere funzioni diverse: residenziale, housing sociale, commerciale, spazi verdi. Secondo l'assessore Bettarini potrebbe entrarci anche la moschea: "E' possibile immaginarla come un volume nuovo".

L'idea sarebbe quella del bando pubblico, aperto a chi voglia presentare una proposta per trasformare una parte della ex Lupi di Toscana in luogo da destinare al culto. E' però il sindaco di Scandicci, Alessandro Fallani, a mettere le mani avanti. "Ho sentito Nardella, mi ha detto che è solo di un’ipotesi - ha scritto ieri su Facebook Fallani -. Sul futuro dell'area è stato fatto un percorso partecipativo e le indicazioni venute dai cittadini (non si parlò di moschea, ndr) devono essere tenute in considerazione".