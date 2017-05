Moschea a Campi? Il sindaco smentisce: "Nessuna ipotesi"

La moschea a Campi Bisenzio? Una voce, un'ipotesi circolata anche sulla stampa, smentita però categoricamente dal sindaco Emiliano Fossi. "Una notizia completamente falsa che fa quasi ridere se non fosse che si parla di cose serie e decisive per il futuro delle nostre società - sottolinea in modo duro - lo dico chiaro: non c'è nessuna ipotesi e nessun tipo di ragionamento in ponte, nel modo più assoluto, di costruzione di una moschea a Campi".



"A Campi abbiamo tra l'altro un centro di cultura e preghiera musulmana che raccoglie 500 fedeli, inaugurato dal sottoscritto, che è inserito molto bene nel nostro tessuto urbano e di comunità - aggiunge Fossi - penso che comunque un tema così importante e centrale delle nostre società aperte non possa essere trattato in modo dozzinale e come una qualsiasi 'funzione scomoda'. La moschea - prosegue il sindaco - è uno di quegli argomenti che caratterizzerà il nostro vivere e la capacità di convivenza da qui al futuro. Quindi la sinistra, la classe dirigente che governa i nostri territori, se vuole essere davvero degna di questo nome, bisogna che cambi approccio e la smetta di affrontare questa discussione come è stata affrontata sinora".