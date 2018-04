Cinema: morto Vittorio Taviani. Il cordoglio di Rossi

All'età di 88 anni si è spento, a Roma, Vittorio Taviani, una delle metà del duo dei "Fratelli Taviani", la coppia di registi più impegnata del cinema italiano.

Nato nel 1931 a San Miniato (Pisa), Vittorio Taviani era il fratello maggiore, nel 1933 è nato Paolo Taviani. Insieme hanno coltivato la passione per il cinema, fino a farne una professione che li ha portati a diventare un vero e proprio marchio di fabbrica cinematografico. Nel 1967 diressero il primo film in autonomia: "I sovversivi".

Tra i loro film di maggior successo: "Sotto il segno dello Scorpione" del 1969; "San Michele aveva un gallo" del 1971; "Allonsanfàn" del '74; "La notte di San Lorenzo" del 1982; "Kaos" del 1984, ispirato alle novelle di Luigi Pirandello; "Fiorile" del '93; "Le affinità elettive" del 1996), dall'originale romanzo omonimo di Goethe e "Tu ridi" del '98.

Le parole di Rossi

Il presidente della regione Toscana, Enrico Rossi ha espresso il suo cordoglio: "Sono addolorato per la scomparsa di Vittorio Taviani, regista e uomo di cultura profondamente legato alla sua San Miniato come alla Toscana, che insieme al fratello Paolo ha saputo reinterpretare il neorealismo italiano, declinandolo in racconti e immagini immortali. Ci resta il suo impegno sempre politico, attento alla storia e al sociale, pervaso da una formidabile passione civile che ha attraversato tutto il suo percorso cinematografico e personale".

"Se ne va – conclude il presidente Rossi – uno dei più straordinari interpreti della vita sociale e politica del Novecento, un regista che, in indissolubile coppia con il fratello, si è fatto guidare dal vero, dalla storia, dal sangue, dalle lacrime, dalla voglia di lottare contro le ingiustizie, donandoci una preziosa eredità, mirabilmente reinterpretata nelle scene dei suoi film. Esprimo, anche a nome della Toscana tutta, le mie più sincere condoglianze ai suoi familiari e al fratello Paolo".