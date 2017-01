Treni, persona morta investita: circolazione bloccata tra Firenze e Livorno

Un uomo di 55 anni è morto investito da un convoglio regionale lungo la linea ferroviaria Firenze-Livorno, poco distante dalla stazione Pontedera. L'investimento è avvenuto intorno alle 9:15 di questa mattina.

Sul posto si sono recati i sanitari del 118 e le forze dell'ordine, per ricostruire la dinamica dell'accaduto. In seguito all'incidente, la circolazione dei treni, sia verso Firenze che verso la costa, è stata momentaneamente interrotta. Trenitalia ha organizzato bus sotitutivi tra le stazioni di Empoli e Pontedera. per consentire il viaggio dei numerosi pendolari sulla linea.