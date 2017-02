Lungarno Serristori, malore mentre va in bici: muore un 67enne

Questa mattina un uomo di 67 anni è morto mentre percorreva in bicicletta lungarno Serristori, non lontano da ponte alle Grazie, in pieno centro di Firenze.

L'uomo stava pedalando con il nipotino di quattro anni sul seggiolino. All'improvviso il malore, che ha causato la morte del 67enne, e la successiva caduta a terra. Sul posto sono arrivati i soccorsi del 118, ma i tentativi di rianimare l'uomo sono stati inutili.

Il nipotino è stato portato per controlli all'ospedale pediatrico Meyer e dimesso dopo poco: il piccolo ha riportato solo lievi escoriazioni.