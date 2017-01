Settignano, è morto don Giorgio Tarocchi

E' morto don Giorgio Tarocchi, storico parroco della chiesa di Santa Maria a Settignano. Don Giorgio si era sentito male ieri mattina, domenica 22 gennaio: durante la messa ha avuto un arresto cardiaco.

E' stato subito soccorso dai volontari del 118, che hanno sede accanto alla chiesa, nella piazza di Settignano. E' stato usato più volte il defibrillatore, fino a quando il cuore del parroco ha ripreso a battere.

Don Giorgio è stato quindi intubato e portato in ambulanza all'ospedale di Careggi, dove è stato ricoverato in terapia intensiva. Purtroppo però non ce l'ha fatta ed è morto poco dopo l'arrivo in ospedale. Don Giorgio aveva 82 anni.

“Ci ha lasciato un parroco molto amato e stimato, vero e proprio cardine della Chiesa di Santa Maria a Settignano”, lo ha ricordato il sindaco di Firenze Dario Nardella.