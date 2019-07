Morto Cristiano Toraldo di Francia, l'architetto della pensilina abbattuta da Renzi

E' morto oggi a 77 anni Cristiano Toraldo di Francia, architetto fiorentino e da tempo professore all'Università di Camerino, nelle Marche. Toraldo di Francia è noto per essere stato tra i fondatori, negli anni '60, del cosiddetto 'superstudio', “che tra il 1966 e il 1978 ha contribuito ad una nuova idea di architettura e di cultura del progettare del nostro Paese, mettendo in discussione i confini tra arte, design e architettura con una disinvoltura insolita per quel tempo. Un pensiero ancora oggi di una attualità sconvolgente”, come ricorda, commemorandolo, l'assessore alla cultura di Palazzo Vecchio Tommaso Sacchi.

Ma a Firenze lo si ricorda anche e soprattutto per aver progettato la pensilina della stazione di Santa Maria Novella, in occasione dei mondiali di calcio del 1990. Opera che suscitò da subito dibattito tra favorevoli e contrari e che fu abbattuta durante il mandato di Renzi sindaco, nel 2010. In città ha progettato anche la stazione ferroviaria di Firenze Statuto. A Camerino era docente da oltre 20 anni.

“Ci lascia un protagonista visionario e sapiente dell’architettura del nostro Paese […] Una pagina di storia del nostro Paese che, da Firenze, ha influenzato il pensiero di architetti e intellettuali di tutto il mondo. Voglio esprimere un pensiero di cordoglio alla famiglia”, scrive su Facebook l'assessore Sacchi.

Un ricordo commosso anche dall'Univesità di Camerino. “Il rettore e l'intera comunità universitaria si stringono attorno ai familiari, esprimendo le più sentite condoglianze. L'Università di Camerino – si legge nella pagina Facebook ufficiale dell'Ateneo - ricorda la competenza, la preparazione, la passione per la ricerca e la didattica che sempre hanno contraddistinto la sua figura di docente universitario, unitamente ad una straordinaria umanità e vicinanza ai sogni e alle aspirazioni degli studenti, per i quali è sempre stato punto di riferimento unico e insostituibile”. (Toraldo di Francia, foto postata su facebook dall'assessore Sacchi)