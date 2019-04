Incidenti sul lavoro: in Toscana 58 morti nel 2018

Firenze è una delle province con il minor tasso di mortalità sul lavoro.

Domani è la giornata mondiale dedicata agli infortuni sul lavoro e l'Osservatorio statistico dei Consulenti del Lavoro ha stilato una classifica delle province toscane secondo il numero di infortuni e morti sul lavoro registrati nel 2018.

“C'è poca attenzione ai morti sul lavoro eppure si tratta di una strage continua, quotidiana e in aumento” è questo l'allarme lanciato dalle Acli Toscane in occasione della giornata di domani.

“Pensiamo solo – spiega il presidente Giacomo Martelli - che in Italia ogni giorno ci sono almeno tre morti sul lavoro, sabati e domeniche comprese. Nel 2018 siamo arrivati a 1133, 104 in più del 2017, cioè oltre il 10% in più. Eppure, a parte qualche nobile eccezione, nessun politico pone al centro della propria azione questa emergenza”

“Anche in Toscana la situazione sta peggiorando – aggiunge Martelli citando i dati dell'Osservatorio statistico dei Consulenti del Lavoro - . Perché se da una parte calano le denunce di infortuni, dall'altra aumentano i morti sul lavoro e con un tasso di crescita superiore alla media nazionale”.

"In Toscana abbiamo 41.092 infortuni sul lavoro denunciati nel 2018 - puntualizza Martelli - cioè uno 0,9% in meno rispetto al 2017, ma ben 58 sono stati mortali con un incremento del 16,0% rispetto all'anno prima e con una incidenza media di 1,4 infortuni mortali sul lavoro ogni mille infortuni denunciati”.

“Abbiamo messo in fila le situazioni delle diverse realtà toscane. E' una classifica orribile in cui ai primi posti dobbiamo mettere le province di Arezzo, Siena e Grosseto, ma in cui nessuna realtà toscana può dire di essere immune da questa strage terribile quanto silenziata” conclude Martelli.