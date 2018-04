Morti sul lavoro, la strage quotidiana: in Toscana 72 vittime in un anno

Morti sul lavoro, è una strage quotidiana. Nel 2017 sono stati 1.029 in Italia (una media di quasi 3 al giorno), 72 in Toscana, i morti in incidenti sul lavoro: vite spezzate e famiglie devastate. La provincia più colpita, nella nostra Regione, è quella di Firenze, con 18 morti, poi Pisa con 11 e Arezzo con 9. Seguono Siena (7), Livorno e Prato (6), Grosseto, Lucca e Pistoia (4), Massa Carrara (3). Sono i i numeri diffusi dall'Inas Cisl.

Per ricordare che dietro le statistiche ci sono dei lavoratori, delle persone in carne e ossa, domani, venerdì 27 Aprile, in vista della Giornata mondiale per la sicurezza e la salute sul lavoro, l’Inas (il patronato della Cisl), ospiterà nelle proprie sedi attività di sensibilizzazione per informare le persone sui diritti e le tutele previsti in questo ambito.

“Nella nostra regione – dice il Direttore Inas Toscana, Marco Manfredini -, l’attenzione per il tema della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro c’è ed ha prodotto iniziative importanti, ma gli incidenti continuano, sia mortali che meno gravi, molto più numerosi, che si verificano ogni giorno e che ci dicono di non abbassare mai la guardia”.

“Non dobbiamo sottovalutare nemmeno il problema delle malattie professionali – aggiunge Manfredini -. Certo non hanno un impatto violento nel quotidiano, ma subdolamente, con l’esposizione prolungata a fattori di rischio, sono in grado di minare la salute dei lavoratori. Se ne parla sempre troppo poco e purtroppo sono moltissimi i casi di malattie professionali che non vengono denunciati. Invito i lavoratori a presentarsi in uno dei nostri uffici per sottoporsi, è facilissimo, a una visita medica e scoprire se si è affetti da una malattia professionale e, in quel caso, poter beneficiare dall’assicurazione Inail contro gli infortuni sul lavoro”.