Morte di Niccolò Ciatti, Saviano: "Ombra della mafia dell'est"

Niccolò Ciatti, il 22enne di Scandicci che ha perso la vita a Lloret de Mar il 13 agosto scorso, non sarebbe morto solo per una rissa tra ubriachi o per colpa dell'aggressione di un singolo. Dietro alla tragedia ci sarebbe anche altro. "Un intero territorio ormai fuori controllo" spiega Roberto Saviano con un post sulla sua pagina Facebook e nella sua rubrica de L'Espresso, L'antitaliano.

Lo scrittore di Gomorra denuncia la quasi totale assenza di approfondimento - dovuta anche all'attentato di Barcellona del 17 agosto dove sono morte 14 persone di cui 3 italiane - e la mancanza di riflessione su un fattore che ritiene fondamentale: "La Costa Brava è controllata e monopolizzata dalle organizzazioni mafiose dell’est, in particolar modo russe".

"L’Organizacija (nome che definisce la struttura delle organizzazioni mafiose dell’ex Urss) - scrive su L'Espresso - è il primo datore di lavoro nel mercato turistico della Spagna del sud. La maggior parte dei locali in quel territorio in particolare sono sotto il dominio della mafia cecena, georgiana e delle famiglie di San Pietroburgo".

La Obshina, la mafia cecena, controlla movida e traffico di droga tramite uomini che lavorano come buttafuori alle discoteche e come spacciatori, i quali quando "sono in libera uscita sono esseri violentissimi". L'organizzazione è diventata sempre più potente grazie al commercio dell'eroina afgana "che arriva fino a controllare in forma monopolistica i porti ciprioti". In Costa Brava hanno quindi investito i loro capitali dagli anni Novanta ad oggi comprando hotel, discoteche e ristoranti, in poche parole controllando l'offerta turistica della zona.

Su questi fatti Saviano fa leva per smuovere dall'analisi sociologica del fatto: non basta constatare la mancanza di soccorso da parte dei presenti al pestaggio, non bastano le accuse di rissa, c'è bisogno di approfondimenti che facciano luce sulla struttura che c'è dietro alla tragedia, perchè la Costa Brava è in mano alla mafia dell'Est ed è molto probabile che chi ha commesso il reato sia un suo affiliato.

Lo scrittore si domanda se il governo spagnolo non sappia niente di questi movimenti illegali o se sia tacitamente consenziente, ma su una cosa è certo "Niccolò Ciatti è stato vittima di queste dinamiche".