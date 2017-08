Morte di Niccolò: i messaggi di addio via Facebook 

I messaggi di addio per Niccolò potranno essere inviati al Comune via mail, con un tweet o con un messaggio sulla pagina Facebook. Lo fa sapere il sindaco, Sandro Fallani, che stamani è stato in visita alla famiglia del 22enne morto in Costa Brava dopo aver subito un pestaggio in discoteca.



"Sono stato stamani col comandante Mastursi e il parroco Don Giovanni Paccosi, a trovare i genitori e la sorella di Niccoló. Alla famiglia farebbe piacere un pensiero e un ricordo pubblico di Niccolò che potete fare sulla pagina facebook del Comune di Scandicci, inviando una mail, un tweet che poi provvederemo a raccogliere e recapitare, sará il nostro modo di costituirsi "parte civile" e chiedere giustizia per Niccolò, in modo sobrio, sentito, profondo come nello stile della famiglia e della nostra comunità. Domani sera alle 21 presso la chiesa "Gesù Buon Pastore" a Casellina ci sará una veglia di preghiera in ricordo. #scandiccipartecivile #italiapartecivile"