Morte di Niccolò Ciatti: il Comune Scandicci proverà a costituirsi parte civile

Il Comune di Scandicci proverà a costituirsi parte civile nel processo per l'omicidio di Niccolò Ciatti, il 22enne morto dopo un pestaggio in una discoteca spagnola. A farlo sapere il sindaco Sandro Fallani intervenendo alla trasmissione 'Radio2 Come Voi' su Rai Radio2.



"Se questo non sarà possibile - ha detto - vorremmo essere parte civile sostanziale: stamattina sto cercando il sindaco di Lloret del Mar. Lui ha espresso la volontà, e ne ha la facoltà, di costituirsi parte civile. Vogliamo trovare un ponte collaborativo su questo - ha detto Fallani - perché non vogliamo lasciare sola la famiglia di Niccolò. Vogliamo aiutarli ad avere giustizia".

Questa sera in ricordo del ragazzo ucciso iin Spagna veglia religiosa, alle 21 alla Chiesa del Gesù Buon Pastore, a Casellina, nel quartiere di Scandicci dove il giovane viveva con la famiglia.