Morte di Niccolò Ciatti, il caso dell'omonimo sui social: "Sono stato scambiato per Bisultanov"

Per alcune ore i media italiani hanno identificato in Rasul Bisultanov, un ragazzo che abita in Cecenia, nel giovane accusato del pestaggio mortale di Niccolò Ciatti. I due portano lo stesso nome, hanno la stessa nazionalità e sono entrambi praticanti di lotta. Le numerose coincidenze hanno portato i mezzi d'informazione a compiere uno scambio di persona.



Rasul ha ricevuto molte minacce e insulti sui suoi profili social pertanto - come ha spiegato a la Repubblica - farà causa a tutti coloro che lo hanno minacciato.



Rasul Bisultanov, colui che ha sferrato il calcio fatale a Niccolò, è residente in Francia, a Strasburgo, da quando aveva 13 anni, adesso ne ha 24.