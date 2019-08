Scandicci: Fallani in Calabria per ricordare la giovane Maria

Maria Nisticò nel 2008 morì a soli 30 anni in una piscina di Scandicci. La giovane originaria del Comune di Cardinale in provincia di Catanzaro si trovava in Toscana per motivi di studio e lavoro.

Da 8 anni il comune di Scandicci organizza la Notte del Pallone Rosa, una manifestazione organizzata in memoria di Maria. Questa mattina il sindaco Sandro Fallani si è recato nel comune di Cardinale per ricordare la giovane.

"Sono a Cardinale in provincia di Catanzaro, a stringere la collaborazione con il Comune guidato dal bravo sindaco Danilo Staglianó e dalla sua giovane giunta, nel nome dello sport e del ricordo di Maria Nisticó, una ragazza originaria di qui che ha perso la vita facendo sport in piscina a Scandicci", ha scritto il primo cittadino sul suo profilo Facebook.

"Lo scorso anno il sindaco di Cardinale partecipó al premio che ieri ha avuto un suo momento nella cittá di origine di Maria, una comunitá che mi accolto con grandissimo calore ed affetto. Ritroveremo gli amici di Cardinale a Scandicci presto, perché presenteranno le straordinarie qualitá della nocciola Igp che qui si coltiva alla fiera e saranno con noi l'11 novembre, per la nona edizione del premio 'Notte del pallone rosa-premio Maria Nisticó'".