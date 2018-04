Morta a 33 anni l'ex ciclista professionista Ilaria Rinaldi

L'ex ciclista professionista Ilaria Rinaldi è stata trovata morta questa mattina, a soli 33 anni, nella sua casa di Gambassi Terme, paese ad una quarantina di chilometri a sud-ovest di Firenze. Rinaldi era tra le altre cose stata campionessa italiana Under 23 di ciclocross nel 2007.

Sulla morte dell'ex ciclista sono in corso accertamenti da parte procura di Firenze. Il cadavere è stato trasportato nel reparto di medicina legale dell'ospedale fiorentino di Careggi, dove saranno fatti gli esami del caso per risalire alle cause che hanno portato al decesso.

Rinaldi non era più professionista dal 2010, ma continuava a correre con regolarità nelle gare di granfondo, ottenendo anche vari successi.

In passato, dopo il successo al campionato italiano, fu squalificata per due anni per doping, dopo che l'anno precedente era stata trovata positiva al testosterone, in una gara under 23 corsa a Zeulenroda, in Germania.