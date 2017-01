Montespertoli, minaccia con un'accetta la convivente

Ieri sera un 67enne è stato arrestato dopo aver minacciato di morte il figlio e la convivente. Da quanto ricostruito, l'uomo avrebbe minacciato con dei coltelli il figlio e con un'ascia la moglie. Tutto sarebbe nato intorno all'ora di cena dopo che il 67enne era andato su tutte le furie perchè la convivente non era in casa. Il giovane si era difeso spintonando il padre. Poi, una volta che la donna era rincasata, questa aveva messo l'uomo alla porta. Il 67enne ha reagito minacciando la donna con un'accetta che custodiva in auto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno arrestato l'uomo, non nuovo a episodi simili, mettendolo a disposizione della magistratura.