Movida tra Montelupo e Vinci: controlli straordinari fuori dai locali 

La notte scorsa controlli straordinari dei carabinieri fuori dai locali notturni per contrastare l’abuso di alcol e stupefacenti. In particolare tra Vinci e Montelupo. Comune, quest'ultimo, dove una settimana fa una diciassettenne di Fucecchio è stata trovata in gravi condizioni a causa di un’aggressione ai margini del Parco dell’Ambrogiana. Ricoverata presso l’ospedale San Giuseppe di Empoli, ora sarebbe in via di guarigione, la ragazza è stata colpita, tramortita e trascinata. Dinamica per cui la procura indaga per tentato omicidio. Ricostruendo le ore prima della violenza, gli inquirenti della polizia hanno scoperto che la ragazza aveva trascorso la serata in un locale della zona fino alle quattro, poi se ne sono perse le tracce fino al ritrovamento avvenuto poco prima delle 7.

A seguito dell'episodio il sindaco Paolo Masetti ha emanato un'ordinanza antialcol ed è andato a parlare con i gestori dei locali. Il primo di una serie di confronti volti a cambiare le politiche commerciali che incentivano l’uso di alcol nei giovani. Ieri i controlli dei militari dell'Arma sono andati proprio in questa direzione. Infatti i carabinieri di Empoli hanno effettuato una serie di controlli con l'etilometro per verificare eventuali eccessi. Tre le patenti ritirate e altrettante persone denunciate, tutti giovanissimi, tra i 21 e i 25 anni, con tassi di alcol nel sangue superiore a 0,8 g/l (il tasso più alto quasi a 2). Tra le sanzioni anche un articolo 75 per possesso di stupefacenti per uso personale (1 grammo di hashish e mezzo di cocaina).