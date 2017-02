Montelupo, rapina con un piccone in una sala slot

La notte scorsa rapina a mano armata nella sala slot "Le Regine" di Montelupo Fiorentino. Tre uomini, tutti con il volto coperto, hanno minacciato il titolare con un piccone facendosi consegnare i soldi contenuti nella cassa. Il trio, dopo aver arraffato circa 7mila euro, è quindi fuggito a bordo di un'auto. I malviventi hanno poi dato alle fiamme la vettura, risultata rubata il giorno prima nel comune di Terranova Bracciolini, nel parcheggio del Burger King, per poi far perdere le loro tracce. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco che ha provveduto a domare l'incendio. L’auto è stata posta sotto sequestro e sarà analizzata dagli esperti della sezione investigazione scientifica del reparto operativo di Firenze. Indagini in corso da parte dei carabinieri di Empoli.