Montelupo, Lago di Sammontana a rischio prosciugamento

A fine mese rischia di sparire un pezzo di storia di Montelupo Fiorentino. Il lago di Sammontana sarà prosciugato perché il proprietario, il conte Matteo Dzieduszycki, non riesce a sobbarcarsi i costi per metterlo a norma: “Servirebbero - ha detto al Corriere Fiorentino - 1 milioni e 200 mila euro”. Dzieduszycki ha anche proposto di regalarlo a chi si offre di fare i lavori necessari.

Il lago di Sammontana fu creato negli anni Settanta per convogliare l'acqua del rio Sammontana e creare una riserva idrica per irrigare i campi; negli anni è diventato un punto di ritrovo per i pescatori, una fonte di approvvigionamento idrico per gli agricoltori e anche una riserva naturale. Il lago rischia di essere prosciugato perché la diga, alta circa 19 metri, sarebbe priva di collaudo. Dopo quasi 40 anni dalla sua costruzione il Ministero delle infrastrutture si sarebbe accorto della mancanza e ne ha chiesto lo smantellamento in assenza d’interventi specifici per la messa a norma.

Della questione è stato discussione anche in consiglio regionale dove il gruppo Sì Toscana a Sinistra ha chiesto alla Regione di acquisire il lago.

“La questione della messa a norma del bacino, come sollecitato dal Ministero, - hanno dichiarato i consiglieri regionali Sarti e Fattori- è questione urgente e bisogna prendere atto dell’impossibilità degli attuali proprietari di farsene carico e della loro disponibilità a cedere a titolo gratuito l’area a chi possa garantirne la manutenzione ordinaria e straordinaria. Per questo chiediamo con una mozione che la Regione, che tramite il suo Presidente ha manifestato la volontà di tenere in piena funzionalità tutti gli invasi privati e di attivarne di nuovi in per far fronte all’emergenza siccità che sta duramente colpendo la nostra agricoltura, intervenga subito valutando la possibilità di un’acquisizione pubblica dell’area per mettere a norma e mantenere in attività l’invaso e garantendo così la piena fruibilità sociale e la tutela ambientale e idraulica del sito, anche attraverso un piano di tutela ambientale e sviluppo turistico per l'area”.