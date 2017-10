Montaione, incendio nelle case popolari: ferito disabile

Incendio in un'abitazione del comune di Montaione, all'interno del complesso di case popolari di via 18 luglio. Una persona diversamente abile è stata evacuata: è stata portata all'esterno della struttura dai vigili del fuoco e cosegnata ai soccorsi medici. E' stato trasportato al pronto soccorso di Empoli: le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto un'automedica di Castelfiorentino e ambulanze della pubblica assistenza di Montespertoli e della Misericordia di Certaldo. Intanto i vigili del fuoco, dopo aver spento l'incendio, stanno effettuando una serie di verifiche sulle cause che hanno scatenato le fiamme.